Семья Григория Решетника украсила новогоднюю елку и поделилась сказочной атмосферой

Телеведущий Григорий Решетник вместе с супругой Кристиной поделились видео, на котором вся семья создает новогоднюю магию дома.

Уютные кадры супруги показали в своем фотоблоге. Так, у семьи Решетников начало царить новогоднее настроение. Поэтому они в домашней одежде под веселую музыку принялись украшать елку.

Сначала все вместе они достали из пленки живую пышную елку и начали водить хороводы. Не обошлось без гирлянды, которую так старательно укладывал между веточек глава семьи Григорий Решетник. Дальше новогоднее деревце стало еще более привлекательным. В этом году украшениями на елке Решетников в большинстве стали красные украшения. Разнообразной формы игрушки вешали дети и взрослые.

Семья Григория Решетника украсила елку в уютной атмосфере

В конце звездная семья решила выключить свет в комнате, чтобы продемонстрировать каким получилось праздничное деревце. Словом, царила невероятная атмосфера. Огоньки мерцали, а дети радовались. Кстати, под елкой можно заметить несколько свертков с подарками.

В свою очередь поклонники также почувствовали сказочные мгновения через экран и были щедрыми на комплименты.

Елка и семья чудесная!

Хорошо как, да по-семейному! Сказочное время – сказочные вы

Ну очень хорошие. Прекрасная семья

Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко показала, как они начали готовиться к зимним праздникам. Вся семья также украсила большую елку и поделилась эмоциями приемного сына Марселя, для которого деревце стало первым в жизни.

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