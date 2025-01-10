Семья Мики Ньютон срочно эвакуируется во время масштабного пожара в Лос-Анджелесе: "Страшный сон"

Лесные пожары в Лос-Анджелесе уже несколько дней продолжают вредить местным жителям. В частности, в эпицентре бедствия оказались целые густонаселенные районы с севера, востока и запада. Более сотни тысяч человек вынуждены покидать собственные дома из-за угрозы жизни.

Украинская певица Мика Ньютон, которая долгое время жиет в США, вышла на связь к фанатам и рассказала о разрушительных последствиях пожара. В частности, в сторис показала кадры с территории Пасифик-Палисейдс, которая испытала больше всего разрушений. Певица также отметила, что, к счастью, ей не пришлось эвакуироваться с мужем-иностранцем Крисом Сааведрой. Артистка поблагодарила всех за поддержку и сообщила, что сейчас находится в безопасном районе США.

"Благодарю всех за связь. Мы в безопасности и благодарны за то, что нам не нужно было эвакуироваться. Пожалуйста, молитесь за Лос-Анджелес", — призвала Ньютон.

Мика Ньютон о пожарах в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/mikanewton

Мика Ньютон о пожарах в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/mikanewton

Через некоторое время звезда сообщила, что вся ее семья все же вынуждена эвакуироваться, ведь ужасный пожар может достичь их домов. Мика признается, что очень болезненно и страшно наблюдать за этим: "Вся наша семья прямо сейчас должна эвакуироваться. Это все, будто в страшном сне, но наяву".

Мика Ньютон о пожарах в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/mikanewton

Напомним, недавно светская львица Пэрис Хилтон вернулась к своему разрушенному пожаром дому в Лос-Анджелесе и шокировала, что от него осталось.

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