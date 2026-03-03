ТСН в социальных сетях

Семья Решетников поехала на спонтанный отдых и растрогала Сеть уютными кадрами

Кристина и Григорий порадовали поклонников милыми фотографиями с семейного отдыха с детьми.

Семья Решетников

Семья Решетников / © instagram.com/kristina_reshetnik

Семья украинского телеведущего Григория Решетника снова порадовала подписчиков теплой порцией семейного контента. На этот раз многодетные родители показали, как умеют превратить обычные выходные в маленькое приключение с детским смехом, релаксом и забавными моментами.

Вместе с женой Кристиной ведущий решил не откладывать отдых «на потом» и устроил спонтанный уикенд в загородном гостиничном комплексе.

Семья Решетников / © instagram.com/kristina_reshetnik

Семья Решетников / © instagram.com/kristina_reshetnik

По словам семьи, решение приняли буквально за считанные минуты — собрали чемоданы, посадили детей в авто и уже через несколько часов наслаждались сменой картинки и свежим воздухом.

На собственных страницах в Instagram супруги опубликовали совместное пост-серию атмосферных кадров: водные развлечения в бассейне, релакс в спа-зоне, семейные ужины в ресторане и неспешные прогулки по территории комплекса. Не обошлось и без веселых фото с детьми — с мокрыми волосами после купания и искренними улыбками.

Семья Решетников / © instagram.com/kristina_reshetnik

Семья Решетников / © instagram.com/kristina_reshetnik

Под фотографиями Кристина оставила шутливую подпись, которая сразу отозвалась родителям в комментариях:

«Пять минут на принятие решения. Час на сборы. Два часа в пути. И два дня классного отдыха. Когда каникулы начались так, как надо», — написала она.

Семья Решетников / © instagram.com/kristina_reshetnik

Семья Решетников / © instagram.com/kristina_reshetnik

Подписчики пары засыпали семью комплиментами и отметили, что именно такие «быстрые» путешествия часто становятся самыми теплыми воспоминаниями.

