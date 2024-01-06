Семья Сергея Бабкина улетела на другой континент и показала, как проводит там время

Жена украинского певца Сергея Бабкина – актриса Снежана Бабкина – показала, как проходят их дни в Нью-Джерси, США.

Так, на днях вся звездная семья улетела на другую часть света. Очевидно, супруги вместе с детьми прилетели в США по случаю сольного концерта в Нью-Йорке Сергея Бабкина.

Интересно, что семья остановилась в доме лучшей подруги Снежаны. К слову, они дружат еще с раннего детства, когда жили в Салтовке, Харькове. Более того, Бабкина даже нашла их архивные фотографии и опубликовала в фотоблоге.

Семья Сергея Бабкина в США / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Жена музыканта уже успела обнародовать несколько семейных снимков. В частности, на фоне елки она позировала со своими двумя сыновьями – старшим Артуром и младшим Елисеем. И к ним присоединилась подруга актрисы, у которой они остановились.

Семья Сергея Бабкина в США / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Впрочем, семья Бабкиных рассказала, что они столкнулись с джетлагом. Так, они в пять утра уже занимались йогой и готовили завтрак. В это время их 4-летний сын играл папиной футболкой, а впоследствии он был со своим новым другом.

Семья Сергея Бабкина в США / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Семья Сергея Бабкина в США / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Семья Сергея Бабкина в США / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Семья Сергея Бабкина в США / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Семья Сергея Бабкина в США / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, недавно жена Сергея Бабкина порадовала поклонников забавным видео. Снежана в купальнике устроила "летний отдых" прямо посреди снежных заносов.

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