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Семья Виктора Павлика оказалась в эпицентре взрыва: жена певца раскрыла детали
Супруги сразу поняли, что неподалеку случился «прилет».
Жена украинского певца Виктора Павлика — блогерша Екатерина Репьяхова — рассказала о пережитой российской атаке на Киев 12 октября.
В момент взрыва Екатерина вместе с семьей находилась дома, а удар пришелся на соседний жилой комплекс. Блогерша призналась, что взрыв был настолько мощным, что она сразу поняла: произошло нечто серьезнее обычного сбития воздушной цели.
«Друзья, спасибо каждому за волнение и сообщения! Это соседний с нами ЖК. Совсем рядом с нами. Это просто кошмар. Уже известно о двух погибших… В момент взрыва мы были дома. Он был настолько сильным и ощутимым, что я сразу поняла: это не просто сбитие… Мама тоже сразу написала в ту секунду», — поделилась блогерша.
Также Екатерина показала скриншот своей переписки с мамой, где после взрыва успокаивает ее, что все хорошо и мост рядом уцелел.
Российская атака на Киев — последствия удара по многоэтажке
Во время атаки 12 октября российский дрон попал в ЖК в Дарницком районе столицы. По имеющейся информации, удар пришелся на уровень 12-16 этажей здания. В результате атаки погибли два человека, еще по меньшей мере 11 получили ранения.
Уже известно, что в эпицентре взрыва оказалась актриса Ксения Мишина, которая проживает непосредственно в ЖК, куда попали россияне. Она вышла на связь и в шоковом состоянии показала жуткие кадры. Тем временем семья Павлика находилась дома в соседнем ЖК неподалеку от места попадания.