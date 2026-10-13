Семья Виктора Павлика оказалась в эпицентре взрыва: жена певца раскрыла детали

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate

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Жена украинского певца Виктора Павлика — блогерша Екатерина Репьяхова — рассказала о пережитой российской атаке на Киев 12 октября.

В момент взрыва Екатерина вместе с семьей находилась дома, а удар пришелся на соседний жилой комплекс. Блогерша призналась, что взрыв был настолько мощным, что она сразу поняла: произошло нечто серьезнее обычного сбития воздушной цели.

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«Друзья, спасибо каждому за волнение и сообщения! Это соседний с нами ЖК. Совсем рядом с нами. Это просто кошмар. Уже известно о двух погибших… В момент взрыва мы были дома. Он был настолько сильным и ощутимым, что я сразу поняла: это не просто сбитие… Мама тоже сразу написала в ту секунду», — поделилась блогерша.

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Также Екатерина показала скриншот своей переписки с мамой, где после взрыва успокаивает ее, что все хорошо и мост рядом уцелел.

Сторис Екатерины Репьяховой / © instagram.com/repyahovakate

Российская атака на Киев — последствия удара по многоэтажке

Во время атаки 12 октября российский дрон попал в ЖК в Дарницком районе столицы. По имеющейся информации, удар пришелся на уровень 12-16 этажей здания. В результате атаки погибли два человека, еще по меньшей мере 11 получили ранения.

Уже известно, что в эпицентре взрыва оказалась актриса Ксения Мишина, которая проживает непосредственно в ЖК, куда попали россияне. Она вышла на связь и в шоковом состоянии показала жуткие кадры. Тем временем семья Павлика находилась дома в соседнем ЖК неподалеку от места попадания.

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