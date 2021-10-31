Сеничкин признался, почему ненавидит праздновать день рождения: "Хочу спрятаться где-нибудь"

Телеведущий не отмечает день рождения уже 15 лет.

Звезда канала 1+1 Руслан Сеничкин признался, что не любит праздновать день рождения.

Так, недавно телеведущему исполнилось 42 года. Коллеги знаменитости решили устроить ему оригинальный сюрприз. Для поздравления они заказали его "двойника" – огромного панду. Все коллеги, знакомые и зрители ассоциируют его с этим милым животным. Руслан даже в ТикТок подписан panda_senichkin, а в инстаграмме у него есть маска – "Панда-Сеничкин". Впрочем, в программе "Світське життя" Руслан поделился, что такое внимание приносит ему дискомфорт.

скриншот с видео

"Мне хотелось даже спрятаться в ту панду, чтобы меня никто не видел, потому что на самом деле я не праздную свой день рождения уже 15 лет подряд. Это скорее праздник моей мамы, она родила меня в 1979 году и все, это ее больше праздник, а я только ее благодарю за то, что она меня родила, все. Не люблю, когда много внимания на меня, такая большая-большая концентрация. Не хочу, хочу спрятаться где-то и мне удается, выключаю телефон, прячусь в зарослях. Прошел день рождения, пришел на работу, выхожу с крыльца и меня ждет большая трехметровая панда, ну, и любимые коллеги, всем большое спасибо", – рассказал он.

А в свой день рождения Сеничкин уехал с друзьями на рыбалку.

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