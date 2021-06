"Сердце разрывает от радости": MONATIK, Сумская, Федишин о выходе сборной Украины в четвертьфинал Чемпионата Европы

Звезды отреагировали на победу украинцев над шведами на Евро-2020.

29 июня состоялось историческое событие в мире футбола — сборная Украины со счетом 2:1 обыграла сборную Швеции и впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы.

За напряженной игрой тщательно наблюдали не только преданные фанаты футбола, но и украинские знаменитости. После триумфальной победы наших Сеть просто взорвалась эмоциональными комментариями и искренней радостью.

MONATIK

"Ура!" Я рад, так рад, так радуюсь сильно "! Сборная Украины лучшие! Best of the best! До слез! Браво!"

Ольга Сумская

"Ура! Победа! Украина в четвертьфинале! А вот и наш прекрасный Артем Довбик, который принес победу сборной Украины в матче со сборной Швеции! Довбику неделю назад исполнилось 24 года. Похоже, имеем действительно талантливого нападающего — редкий талант в наше время. Артем из Черкасс. Его первым тренером был Алексей Блоха! Сейчас Довбик является игроком команды "Днепр-1". Были слухи, что им интересуется киевское "Динамо" и несколько европейских клубов. Поздравляем с победой нашу сборную и знаменитого Андрея Шевченко!"

Ирина Федишин

"Поздравляем с победой. Это была невероятная игра! Спасибо, ребята! Вы — наши герои!"

Юрий Горбунов

"Браво сборная Украины! Браво Шевченко! Гордимся! Любим! Верим! Гордость распирает! Мы в четвертьфинале! Какое наслаждение!"

Дзидзьо

"Поздравляем нашу сборную Украины! Радость переполняет! Молодцы"

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Швецией (2:1) в 1/8 финала Чемпионата Европы-2020.

