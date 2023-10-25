Сердючка, Пономарев или Руслана: музпродюсер заинтриговал участником нацотбора на "Евровидение-2024"

Дмитрий Шуров рассказал, кто в этом году подал заявки на участие в международном конкурсе.

На днях завершился прием заявок национального отбора на "Евровидение 2024".

В этом году заявки подали многие молодые музыканты, звезды ТикТок. Музыкальный продюсер Нацотбора, музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой) в программе ЖВЛ поделился первыми впечатлениями от участников:

"Имеем в этом году 389 заявок. Я под впечатлением, уже вторую ночь не сплю, у меня в голове все эти 389 заявок. А музыкантов хочу заверить, что все послушал, все слышу. Иногда хочется даже людям лично ответить, может так и сделаем. Сейчас я формирую лонглист. Скажу так, есть четыре стопудовых хита, есть десять потенциальных хитов и много интересных камбеков. Я думаю, что неожиданно людям будет услышать, увидеть", – рассказал Шуров.

Дмитрий Шуров / Фото: corp.suspilne.media

Музыкальный продюсер нацотбора также заинтриговал, что среди заявок есть исполнитель, хорошо знакомый не только украинскому зрителю, его уже видела вся Европа:

"Есть человек, который уже был на отборе и даже уехал на "Евровидение". Он снова подал песню. Я не скажу, кто он, потому что я должен, как музыкальный продюсер, не создавать лишних ожиданий", – объяснил Шуров.

Отметим, что ранее Украину на "Евровидении" представляли занявшие первые места Руслана и Джамала, а аткже Тина Кароль, Александр Пономарев, Злата Огневич, Верка Сердючка и многие другие. Пока что украинским еврофанам остается только догадываться, кто из вышеупомянутых артистов захотел снова попробовать свои силы на музыкальном первенстве. Лонглист финалистов объявят в ноябре.

Напомним, что ранее желание принять участие в "Евровидении-2024" выразила певица Оля Полякова. Однако из-за нового правила нацотбора, ограничивающего участие артистов, выступавших в России после 15 марта 2014 года, артистка подать свою кандидатуру не смогла. Такое решение исполнительница считает несправедливым и отметила, что в страну-агрессор последний раз ездила в начале 2015 года, с тех пор ни разу ее там не было.

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