Сердючка разделась, Арестович не придет: реакция знаменитостей на мемы о Щекавице

Гора Щекавица стала популярной после угроз кремлевского диктатора Путина применить ядерное оружие. Украинцы в шутку собираются провести там последние минуты жизни, знаменитости тоже присоединились к обсуждениям.

Кремлевский диктатор Путин не перестает запугивать общество и в очередной раз угрожает ядерным оружием. Впрочем, украинцы с юмором отреагировали на заявления преступника.

Пользователи соцсетей стали гадать, а где же в случае ядерного взрыва провести последние минуты жизни. Один из вариантов был – устроить на киевской горе Щекавице оргию. Как ни странно, но именно этот вариант набрал популярность среди пользователей.

Идея породила немало шуток и мемов. Едва ли не каждый присоединялся к обсуждениям оргии на Щекавице. Звезды шоу-бизнеса тоже не остаются в стороне. Кто из них собрался пойти на действо, кто выпустил песню для оргии, а кто — дал определенные советы.

Редакция ТСН.ua собрала подборку, как звезды реагировали на мемы и шутки о Щекавице.

Верка Сердючка с мамой

Знаменитое семейство не прочь пойти на Щекавицу в случае ядерного взрыва. Верка Сердючка показывала кадр, на котором позировала вместе с мамой. Они изображены почти полностью обнаженными, только в трусах. Над Сердючкой и мамой виднелась надпись: "Щекавица".

"Мы почти на месте…", – коротко, но вполне понятно подписала кадр Сердючка.

Верка Сердючка с мамой / Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрей Бедняков

После откровенных признаний Верки Сердючки и ее мамы шоумен тоже изъявил желание сходить на Щекавицу. Он в шутку написал Сердючке, что будет ждать их на горе.

"Проходите. Жду вас на розовой простыне слева от синего бидона с молоком", — написал ведущий Бедняков.

Андрей Бедняков написал в комментарии под фото Верки Сердючки

Эктор Хименес-Браво

Колумбийский шеф-повар тоже не прочь сходить на Щекавицу. Эктор опубликовал фото, на котором позировал перед камерой в белой расстегнутой рубашке и спросил, возьмут ли его на оргию.

"Учитывая последние новости, есть к вам важный вопрос. Колумбийца возьмете на Щекавицу?", — интересовался Эктор.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Алексей Арестович

Советник Офиса президента Алексей Арестович хоть и присоединился к обсуждениям Щекавицы, однако участвовать в действе, которое, вероятно, может состояться на горе, отказался.

Вполне возможно, что Арестович обиделся. В одном из мемов пользователи шутили, кого хотели бы увидеть на Щекавице, а кого получат. Арестович был в не очень привлекательной категории.

"Я посмотрел этот кастинг. Не приду", – отметил Арестович.

– Я посмотрел этот кастинг.



Не приду. pic.twitter.com/TONQxtDVNc — Arestovych (@arestovych) September 28, 2022

Jerry Heil

Певица стала переживать за музыку, которая будет играть на горе. Для действа на Щекавицу артистка выпустила трек. Знаменитость сделала актуальный кавер на песню "Вовчиця" Олега Винника. В тексте исполнительница спела о своеобразном единении украинского народа и позитивном мышлении даже на фоне войны.

"Щекавица во всех мемах и щелях, не могла обойти стороной", — писала Jerry Heil.

Евгений Клопотенко

Если Jerry Heil переживала, чтобы участникам было что слушать, то Евгений Клопотенко – что есть. Поэтому знаменитость назвал блюда, которые нужно приготовить на Щекавицу.

Повар посоветовал взять с собой десерт тирамису, консервированные огурцы, картофельные пундики, заварной крем, вишневый пирог.

"Рецепты для тех, кто собирается на Щекавицу. Потому что еда все делает приятнее. Только не сидите со своими судочками в стороне, вы не для того туда идете. Угощайте людей, взаимодействуйте", – отметил Клопотенко.

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