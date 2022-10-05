Сердючка разделась, Арестович не придет: реакция знаменитостей на мемы о Щекавице

Гора Щекавица стала популярной после угроз кремлевского диктатора Путина применить ядерное оружие. Украинцы в шутку собираются провести там последние минуты жизни, знаменитости тоже присоединились к обсуждениям.
Кремлевский диктатор Путин не перестает запугивать общество и в очередной раз угрожает ядерным оружием. Впрочем, украинцы с юмором отреагировали на заявления преступника.
Пользователи соцсетей стали гадать, а где же в случае ядерного взрыва провести последние минуты жизни. Один из вариантов был – устроить на киевской горе Щекавице оргию. Как ни странно, но именно этот вариант набрал популярность среди пользователей.
Идея породила немало шуток и мемов. Едва ли не каждый присоединялся к обсуждениям оргии на Щекавице. Звезды шоу-бизнеса тоже не остаются в стороне. Кто из них собрался пойти на действо, кто выпустил песню для оргии, а кто — дал определенные советы.
Редакция ТСН.ua собрала подборку, как звезды реагировали на мемы и шутки о Щекавице.
Верка Сердючка с мамой
Знаменитое семейство не прочь пойти на Щекавицу в случае ядерного взрыва. Верка Сердючка показывала кадр, на котором позировала вместе с мамой. Они изображены почти полностью обнаженными, только в трусах. Над Сердючкой и мамой виднелась надпись: "Щекавица".
"Мы почти на месте…", – коротко, но вполне понятно подписала кадр Сердючка.
Андрей Бедняков
После откровенных признаний Верки Сердючки и ее мамы шоумен тоже изъявил желание сходить на Щекавицу. Он в шутку написал Сердючке, что будет ждать их на горе.
"Проходите. Жду вас на розовой простыне слева от синего бидона с молоком", — написал ведущий Бедняков.
Эктор Хименес-Браво
Колумбийский шеф-повар тоже не прочь сходить на Щекавицу. Эктор опубликовал фото, на котором позировал перед камерой в белой расстегнутой рубашке и спросил, возьмут ли его на оргию.
"Учитывая последние новости, есть к вам важный вопрос. Колумбийца возьмете на Щекавицу?", — интересовался Эктор.
Алексей Арестович
Советник Офиса президента Алексей Арестович хоть и присоединился к обсуждениям Щекавицы, однако участвовать в действе, которое, вероятно, может состояться на горе, отказался.
Вполне возможно, что Арестович обиделся. В одном из мемов пользователи шутили, кого хотели бы увидеть на Щекавице, а кого получат. Арестович был в не очень привлекательной категории.
"Я посмотрел этот кастинг. Не приду", – отметил Арестович.
– Я посмотрел этот кастинг.— Arestovych (@arestovych) September 28, 2022
Не приду. pic.twitter.com/TONQxtDVNc
Jerry Heil
Певица стала переживать за музыку, которая будет играть на горе. Для действа на Щекавицу артистка выпустила трек. Знаменитость сделала актуальный кавер на песню "Вовчиця" Олега Винника. В тексте исполнительница спела о своеобразном единении украинского народа и позитивном мышлении даже на фоне войны.
"Щекавица во всех мемах и щелях, не могла обойти стороной", — писала Jerry Heil.
Евгений Клопотенко
Если Jerry Heil переживала, чтобы участникам было что слушать, то Евгений Клопотенко – что есть. Поэтому знаменитость назвал блюда, которые нужно приготовить на Щекавицу.
Повар посоветовал взять с собой десерт тирамису, консервированные огурцы, картофельные пундики, заварной крем, вишневый пирог.
"Рецепты для тех, кто собирается на Щекавицу. Потому что еда все делает приятнее. Только не сидите со своими судочками в стороне, вы не для того туда идете. Угощайте людей, взаимодействуйте", – отметил Клопотенко.
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