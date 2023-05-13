Сердючка с мамой в антивоенных футболках зажгли под песню TVORCHI за кулисами "Евровидение-2023"

Осталось всего несколько часов до начала гранд-финала песенного конкурса "Евровидение-2023" в Ливерпуле.

Представители Украины, группа TVORCHI также активно готовятся к выходу на сцену. Но в перерывах между репетициями успевают пообщаться и даже потанцевать со своими коллегами.

Так, за кулисами шоу дуэт встретился с артисткой Веркой Сердючкой и ее мамой. Любительница всех еврофанов показала зажигательные танцы под песню TVORCHI. Видео группа поделилась на своей странице в Instagram.

"Давайте откровенно, все мы понимаем, кто главная звезда "Евровидения", – подписали видео TVORCHI.

Кстати, на площадке конкурса Сердючка с мамой появились в очень выразительных футболках, на которых огромными буквами было написано "F*ck the war" (К черту войну).

Напомним, что 13 мая в 22:00 по киевскому времени начнется гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2023". Выступление TVORCHI зрители увидят под номером 19. Как отдать голос за представителей Украины – читайте в материале ТСН.ua.

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