Сердючка со сцены отреагировала на выступление Украины на "Евровидении-2025" и девятое место в финале

Верка Сердючка, группа Ziferblat

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Певица Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, высказалась о финале "Евровидения-2025" и выступлении Украины.

В частности, певица вместе с бэндом сделала заявление во время своего выступления во Франкфурте, Германия. Там перед сотнями своих поклонников Сердючка прокомментировала конкурсный номер украинской группы Ziferblat, которая выступала с песней "Bird of Pray". Прямо со сцены она призналась, что полученное музыкантами девятое место - хороший результат и она им довольна.

А после комплиментов в сторону группы Ziferblat Верка записала для них также особое видеопоздравление. Так, вместе с залом, где развевались украинские флаги, под овации артистка передала приветствие из города, в котором выступала. Соответствующее видео звезда опубликовала в Instagram.

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"Было "Евровидение" и Ziferblat занял почетное девятое место. Я считаю, что это хорошо. Большой привет группе Ziferblat из Франкфурта. Поздравляем, ребята!" - произнесла во время шоу Верка Сердючка.

Напомним, недавно после "Евровидения-2025" возник новый скандал вокруг честности голосования. В частности, испанский вещатель обвинил Украину и Испанию в махинациях и объяснил почему.