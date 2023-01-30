Сергей Бабкин эмоционально отреагировал на ракетный удар оккупантами по Харькову: "Вы сильно ответите"

Украинский музыкант Сергей Бабкин эмоционально отреагировал на вражеский обстрел Россией жилого дома Харькова.

Исполнитель в Instagram-stories отметил, что ему больно наблюдать за тем, как оккупанты цинично уничтожают его родной город. Впрочем, Бабкин призывает не падать духом и держаться. Музыкант подчеркнул, что нужно еще больше помогать украинским защитникам, чтобы те победили врагов и наконец-то выгнали их с украинской земли.

Сергей Бабкин прокомментировал вражеский обстрел родного Харькова / Фото: instagram.com/babkin_official

"Вы сильно ответите за Харьков. Обещаю вам. После каждого такого случая, который произошел вчера в Харькове, после каждой пережитой боли, мы собираем себя по кусочкам, берем в руки, чтобы помогать еще сильнее, чем до того, и собирать деньги на все необходимое для людей, а особенно для наших ребят, для наших бойцов, чтобы они задавили эту скотскую гниль", — эмоционально прокомментировал артист.

Сергей Бабкин / Фото: instagram.com/babkin_official

Напомним, 29 января около 11 вечера страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в центре Харькова. В результате вражеской атаки погиб один человек, а трое - получили серьезные травмы.

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