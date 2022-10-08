Сергей Бабкин неожиданно спел с легендой русского рока Борисом Гребенщиковым

Украинский музыкант Сергей Бабкин представил новую лирическую композицию Face to Face.

Этот трек был записан вместе с британским музыкантом и продюсером Дэйвом Стюартом, которого большинство украинцев знают благодаря его группе Eurythmics, российским музыкантом Борисом Гребенщиковом и певицей Стиви Никс, ставшей всемирно известной в составе британо-американской группы Fleetwood Mac.

Продюсером композиции выступил Дэйв Стюарт. Песня была записана в рамках международного проекта, целью которого является популяризация UNITED24 – глобальной онлайн-платформы для сбора средств в поддержку Украины, запущенной по инициативе Владимира Зеленского.

Все деньги, полученные из стриминга Face to Face, автоматически поступают в UNITED24. Также у каждого есть возможность сделать непосредственный донат по ссылке.

"Для меня большая честь быть частью этой композиции и записываться с настоящими легендами. Я безгранично благодарен им и всему мировому музыкальному сообществу за поддержку Украины в эти трудные времена. Уже более полугода украинский народ и украинская земля испытывает невероятную боль из-за войны, которую развязала Россия. Я бы хотел, чтобы эта песня не только выражала эту боль, но и дарила надежду, напоминала, что так будет не всегда, это не просто война, это борьба добра со злом, света и тьмы. И свет обязательно победит, мы уже видим эту победу на горизонте!" – прокомментировал работу Бабкин.

Напомним, 17 ноября во львовском клубе Malevich и 19 ноября в киевском концертном холле Stereo Plaza состоятся большие благотворительные концерты Сергея Бабкина. События посвящены двадцатой годовщине творческой деятельности артиста. В программу выступления войдут лучшие и популярные песни за две декады музыкальной карьеры Бабкина. Также поклонники услышат и новейшие композиции, рожденные уже во время войны. Средства, собранные на концертах, Сергей направит благотворительным фондам, помогающим пострадавшим от войны, и волонтерским организациям, обеспечивающим ВСУ.

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