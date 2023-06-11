Сергей Бабкин об общении с родственниками из России: "Живут в искаженной реальности"

У артиста есть родные, которые живут в Белгородской области.
Украинский певец Сергей Бабкин рассказал об общении с родственниками, которые живут в России.
В частности, родные люди исполнителя находятся в Белгородской области. Однако связь с ними Бабкин не поддерживает с начала полномасштабной войны в Украине. Как оказалось, родственники музыканта верят российской пропаганде и поддерживают захватническую политику кремлевского кровавого диктатора Путина.
"Мы прекратили общение в первый месяц после вторжения. Все равно разговаривать невозможно, потому что люди живут в другой искаженной реальности. Чтобы не происходило, для них это будет лишь подтверждение их правоты", — рассказал Бабкин в интервью "24 Каналу".
Кстати, у музыканта ныне брат защищает Украину от российских оккупантов. Певец не может говорить, где именно он служит, однако заверил, что его родной человек работает ради победы.
"Он работает на победу Украины, где именно – это военная тайна", – поделился артист.
Между тем, сам Сергей Бабкин в начале полномасштабной войны выехал в Германию и давал благотворительные концерты в поддержку Украины. Семья артиста за границей получала выплаты для беженцев. Ранее исполнитель рассказал, до сих пор ли у них есть соцвыплаты в Германии.
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