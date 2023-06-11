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Сергей Бабкин об общении с родственниками из России: "Живут в искаженной реальности"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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234
Время на прочтение
2 мин
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Сергей Бабкин об общении с родственниками из России: "Живут в искаженной реальности"

Сергей Бабкин / Фото: instagram.com/babkin_official

У артиста есть родные, которые живут в Белгородской области.

Украинский певец Сергей Бабкин рассказал об общении с родственниками, которые живут в России.

В частности, родные люди исполнителя находятся в Белгородской области. Однако связь с ними Бабкин не поддерживает с начала полномасштабной войны в Украине. Как оказалось, родственники музыканта верят российской пропаганде и поддерживают захватническую политику кремлевского кровавого диктатора Путина.

Сергей Бабкин / © instagram.com/babkin_official
Сергей Бабкин / Фото: instagram.com/babkin_official

"Мы прекратили общение в первый месяц после вторжения. Все равно разговаривать невозможно, потому что люди живут в другой искаженной реальности. Чтобы не происходило, для них это будет лишь подтверждение их правоты", — рассказал Бабкин в интервью "24 Каналу".

Кстати, у музыканта ныне брат защищает Украину от российских оккупантов. Певец не может говорить, где именно он служит, однако заверил, что его родной человек работает ради победы.

Сергей Бабкин / © Пресс-служба Сергея Бабкина
Сергей Бабкин / Фото: Пресс-служба Сергея Бабкина

"Он работает на победу Украины, где именно – это военная тайна", – поделился артист.

Между тем, сам Сергей Бабкин в начале полномасштабной войны выехал в Германию и давал благотворительные концерты в поддержку Украины. Семья артиста за границей получала выплаты для беженцев. Ранее исполнитель рассказал, до сих пор ли у них есть соцвыплаты в Германии.

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Дата публикации
Просмотры
234
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