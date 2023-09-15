Сергей Бабкин объяснил, почему не воюет на фронте и как помогает Украине за границей

Музыкант Сергей Бабкин не заставил себя ждать с реакцией на хейт его композиции "Зрада", которую многие из украинцев раскритиковали.

Он поблагодарил за внимание к его творчеству, а также истолковал текст его песни. В частности, Бабкин отметил, что каждый понял его работу "через призму личного опыта, воспитания, образования и интеллекта":

"Многие люди услышали там "высмеивание", или даже "тезисы русской пропаганды". Жаль, что это так, потому что для меня Россия сегодня – это враждебная страна-террорист, которую я ненавижу. Свое отношение в музыке к этому я выразил еще в первой" переработке "Солдата" aka "русский военный корбаль, иди на х*й" еще в начале марта 2022-го", – отметил артист.

Бабкин подчеркнул, что в песне не может быть ни одного высмеивания языка или вышиванки, потому что это означало бы высмеивание себя:

"Я украинец не в смысле национальности, потому что по национальности я россиянин. Я – украинец по политической нации, по выбору ценностей и культуры. Поэтому эта песня не является никаким высмеиванием украинской идентичности", – подчеркнул Бабкин.

Сергей Бабкин / Фото: instagram.com/babkin_official

Ответил музыкант и на упреки, что на концертах группы 5'Nizza исполняет песни на русском языке:

"Группа 5'Nizza не выпускает новых песен много лет. Из тех, что есть, на украинском только несколько. Так как можно сыграть концерт старых песен, ради которых тысячи украинцев и пришли, не исполняя тех песен", – сказал Сергей.

Сергей Бабкин / Фото: instagram.com/babkin_official

Прокомментировал Бабкин и то, почему он не на фронте. По словам артиста, он выбрал быть полезным нашим защитникам своей непосредственной деятельностью – концертами на песнями. Деньги из этих выступлений, говорит Бабкин, он ежемесячно присылает парням из 127-й бригады и другим:

"Это уже сотни тысяч евро, но я хочу, чтобы был миллион. Я не собираю донаты, я доночу свои, почти все, что зарабатываю. Если бы каждый, кто написал о своем отвращении под этим видео, прислал бы ВСУ по 350 тыс евро, то украинское войско уже выгнало бы из Украины русню", – считает Бабкин.

Сергей Бабкин / Фото: instagram.com/babkin_official

Сергей Бабкин / Фото: instagram.com/babkin_official

Напомним, в последнее время на Сергея Бабкина вылилось немало хейта. Сначала артиста упрекнули, что концерт его группы 5'Nizza за рубежом организовывают россияне.

Вскоре музыкант выпустил трек "Зрада", который половина украинцев восприняли как издевательство над украинской идентичностью и культурой.

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