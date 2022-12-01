Сергей Бабкин ответил, откажется ли от своих русскоязычных песен

Певец Сергей Бабкин прокомментировал дальнейшее развитие своего творчества. В частности, артист ответил, откажется ли от русскоязычных песен и напишет ли еще когда-нибудь композицию на этом языке.

Как рассказал музыкант, на концертах он исполняет те треки, которые считает нужным. Сейчас он мало поет песен из старого репертуара, а русскоязычные на многих концертах не использует. Впрочем, полностью от них Бабкин не собирается отказываться.

Сергей Бабкин / Фото: instagram.com/babkin_official

"На каждом концерте я пою то, что, по моему мнению, соответствует моменту. В этом году я действительно исполняю гораздо меньше старых песен, на многих концертах вообще не пою ничего на русском. Потому что так чувствую, именно так мне подсказывает сердце. Но вообще от любых своих песен никогда не откажусь. Они написаны от всего сердца и отражают то, кем я был в тот момент", — прокомментировал певец "24 канала".

Бабкин также добавил, что с 2016 года он пишет в основном украиноязычные композиции. Впрочем, если у него родится песня на русском языке, он ее воплотит в жизнь.

Сергей Бабкин / Фото: instagram.com/babkin_official

"Начиная с 2016 года, девяносто процентов моих песен написаны на украинском. Альбом "Музасфера", который вышел в 2018-м, вообще состоит исключительно из украиноязычных треков. Но если при каких-то условиях в будущем у меня родится песня на русском, я не буду дважды думать, записывать ее или нет. Это и есть свобода. И именно свободой духа и воли мы отличаемся от наших соседей", — добавил музыкант.

Напомним, недавно Сергей Бабкин вернулся из-за границы в Украину. Артист уехал в родной Харьков, где впервые с начала войны дал концерт.

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