Сергей Бабкин ответил, получает ли его семья соцвыплаты в Германии

Певец Сергей Бабкин откровенно рассказал, получает ли его семья выплаты в Германии как переселенцы.

Из-за полномасштабной войны в Украине семья Бабкина уехала в Европу и временно обустроила свою жизнь там. Сейчас дети певца ходят в школу, а родители продолжают давать благотворительные концерты по всему миру.

В начале войны семья также получала от германских властей социальные выплаты, однако сейчас, по словам Бабкина, у них нет таких привилегий.

"Где-то с сентября не выплачивают. Мы примерно через пол года перестали отвечать требованиям этой программы временной защиты. Я все время гастролирую, а по правилам мы должны находиться в Германии. Летом начали заходить деньги на счета, а когда ты получаешь прибыль, даже если ты большинство или все передает на благотворительность, ты уже не имеешь права на помощь от государства", — рассказал певец "24 канала".

Сергей Бабкин с семьей / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, что семья впервые смогла попасть в свою квартиру в Харькове только через год после начала полномасштабной войны. Жена Сергея показала трогательные кадры возвращения домой.

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