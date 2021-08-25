Сергей Бабкин показал редкое фото со своей мамой и поздравил ее с юбилеем

Сергей Бабкин показал редкое фото со своей мамой и поздравил ее с юбилеем

На снимке Сергей обнимает Нину Павловну.

Известный музыкант и экс-наставник "Голоса страны" Сергей Бабкин, который не так давно показал лицо подросшего сына, сообщил о празднике в семье.

Так, сегодня, 25 августа мама артиста Нина Павловна празднует юбилей. По этому случаю у себя на странице в Instagram Бабкин поделился милой семейной фотографией, на которой позирует вместе с мамой.

На снимке Сергей целует и обнимает Нину Павловну.

Сергей Бабкин с мамой / instagram.com/babkin_official

Кроме этого, артист поехал лично поздравлять маму. С ним поехала в Харьков его семья: жена и двое детей. Празднование состоится в одном из ресторанов города.

Сергей Бабкин с семьей / instagram.com/babkin_official

"Мы всей нашей молодой компанией едем к нашей бабушке Нине, моей маме. Едем в ресторан праздновать день рождения. У нее сегодня юбилей — 25 лет", — с улыбкой рассказал артист.

Напомним, знаменитости часто публично поздравляют своих близких с днем рождения. Недавно Наталья Денисенко показала редкое фото со своим отцом и поздравила его с праздником.

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