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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
507
Время на прочтение
2 мин

Сергей Бабкин показался в полубессознательном состоянии и ошарашил употреблением наркотика: "Нет тела"

Артист шокировал фанов своими сеансами с шаманом и нарвался на шквал критики.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

Украинский музыкант Сергей Бабкин удивил неожиданным заявлением о своих предпочтениях.

По словам артиста, он вместе с женой Снежаной часто посещают и проводят специфические церемонии. Так, в фотоблоге Бабкин опубликовал фрагмент своего общения с якобы шаманом и врачом-психиатром, который вводит его в полубессознательное состояние. В частности, мужчина для этого использует яд лягушки вида Bufo alvarius, который содержит мощное психоактивное вещество - одно из самых сильных психоделиков в мире, запрещенное во многих странах.

К слову, на шокирующих кадрах заметно, как музыкант теряет сознание и начинает бредить в полубессознательном состоянии определенное время, делая непроизвольные движения конечностями. После этого просыпается и будто не осознает реальность. Более того, Сергей утверждает, что такие сеансы он с женой и "шаманом" проводит и для других людей.

Сергей Бабкин / © instagram.com/babkin_official

Сергей Бабкин / © instagram.com/babkin_official

Сергей Бабкин / © instagram.com/babkin_official

Сергей Бабкин / © instagram.com/babkin_official

"Уже два с половиной года мы со Снежаной и одним из врачей, который впоследствии стал сертифицированным шаманом, проводим для людей церемонии с растениями силы. За это время наши церемонии прошли около ста человек. Это сверхмощный опыт с экстрактом секрета лягушки. Человек вдыхает вещество и на 15 минут полностью теряет сознание. Нет тела, нет эго, нет времени и пространства. Трансформация на всех уровнях - физическом, ментальном и духовном", - выдал артист.

К слову, реакция поклонников была очевидной. В Сети резко раскритиковали Сергея за публичное освещение такого контента и засыпали негативными комментариями.

  • Перевожу на наш язык - принял наркотическое средство, поймал "приход", а там уже у каждого своя связь

  • Растения силы - это такие, которые вызывают галлюцинации?

  • Бабкин заблудился

  • Да ну, вы просто наркоманы. Сначала пиарили микродозинг мухоморов, теперь секрет лягушки

Напомним, недавно жена ведущего Владимира Остапчука рассказала шокирующие подробности своего состояния после родов и какие проблемы возникли.

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Дата публикации
Количество просмотров
507
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