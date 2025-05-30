Сергей Бабкин показался в полубессознательном состоянии и ошарашил употреблением наркотика: "Нет тела"

Сергей Бабкин

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Украинский музыкант Сергей Бабкин удивил неожиданным заявлением о своих предпочтениях.

По словам артиста, он вместе с женой Снежаной часто посещают и проводят специфические церемонии. Так, в фотоблоге Бабкин опубликовал фрагмент своего общения с якобы шаманом и врачом-психиатром, который вводит его в полубессознательное состояние. В частности, мужчина для этого использует яд лягушки вида Bufo alvarius, который содержит мощное психоактивное вещество - одно из самых сильных психоделиков в мире, запрещенное во многих странах.

К слову, на шокирующих кадрах заметно, как музыкант теряет сознание и начинает бредить в полубессознательном состоянии определенное время, делая непроизвольные движения конечностями. После этого просыпается и будто не осознает реальность. Более того, Сергей утверждает, что такие сеансы он с женой и "шаманом" проводит и для других людей.

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Сергей Бабкин / © instagram.com/babkin_official

Сергей Бабкин / © instagram.com/babkin_official

"Уже два с половиной года мы со Снежаной и одним из врачей, который впоследствии стал сертифицированным шаманом, проводим для людей церемонии с растениями силы. За это время наши церемонии прошли около ста человек. Это сверхмощный опыт с экстрактом секрета лягушки. Человек вдыхает вещество и на 15 минут полностью теряет сознание. Нет тела, нет эго, нет времени и пространства. Трансформация на всех уровнях - физическом, ментальном и духовном", - выдал артист.

К слову, реакция поклонников была очевидной. В Сети резко раскритиковали Сергея за публичное освещение такого контента и засыпали негативными комментариями.

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