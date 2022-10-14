Сергей Бабкин посвятил щемящую песню освобожденной из российского плена "Пташке"

Певец Сергей Бабкин и молодой артист Udovenko (Владимир Удовенко) выпустили первый совместный дуэт, который посвятили освобожденной из плена, украинской защитнице Екатерине Полищук с позывным "Пташка".

Щемящая композиция была создана после ужасного теракта россиян в Еленовской колонии 29 июня 2022 года, в которой погибли более 50 украинских военнопленных.

"Пташка — это позывной парамедика из батальона "Азов", которая недавно была освобождена из плена. Она и ее героические поступки и стали вдохновением для этой композиции. Владимир предложил мне спеть эту песню, и я без раздумий согласился сделать дуэт. Для меня особенно важно, что песня выходит именно сегодня, в День защитников и защитниц Украины. В день, когда мы благодарим героев, защищающих нашу родную землю", — рассказал о песне Сергей Бабкин.

В комментариях под видео на YouTube поклонники отметили, что песня получилась очень трогательной.

Сергей, Вы меня разорвали в клочья!

Очень проницательная и чувственная композиция!

Вы написали невероятную песню! Мурашки по коже от начала и до конца!

Напомним, продюсер шоу "Голос країни-12" Владимир Завадюк предложил "Пташке" спеть на вокальном шоу.

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