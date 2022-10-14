Сергей Бабкин посвятил щемящую песню освобожденной из российского плена "Пташке"

Музыкант спел в дуэте с молодым исполнителем Udovenko.
Певец Сергей Бабкин и молодой артист Udovenko (Владимир Удовенко) выпустили первый совместный дуэт, который посвятили освобожденной из плена, украинской защитнице Екатерине Полищук с позывным "Пташка".
Щемящая композиция была создана после ужасного теракта россиян в Еленовской колонии 29 июня 2022 года, в которой погибли более 50 украинских военнопленных.
"Пташка — это позывной парамедика из батальона "Азов", которая недавно была освобождена из плена. Она и ее героические поступки и стали вдохновением для этой композиции. Владимир предложил мне спеть эту песню, и я без раздумий согласился сделать дуэт. Для меня особенно важно, что песня выходит именно сегодня, в День защитников и защитниц Украины. В день, когда мы благодарим героев, защищающих нашу родную землю", — рассказал о песне Сергей Бабкин.
В комментариях под видео на YouTube поклонники отметили, что песня получилась очень трогательной.
- Сергей, Вы меня разорвали в клочья!
- Очень проницательная и чувственная композиция!
- Вы написали невероятную песню! Мурашки по коже от начала и до конца!
Напомним, продюсер шоу "Голос країни-12" Владимир Завадюк предложил "Пташке" спеть на вокальном шоу.
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