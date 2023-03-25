Сергей Бабкин посвятил жизнеутверждающий трек украинскому народу и защитникам

Певец Сергей Бабкин поднял настроение своим поклонникам премьерой новой песни.

Музыкант представил жизнеутверждающий трек под названием "Непробиваемая", который посвятил украинскому народу и защитникам, защищающим нашу страну от врага.

"В моменты, когда меня охватывает ярость, злость и ненависть к врагу, я мечтаю иметь суперсилу. Лишь одну, но такую, чтобы можно было вернуть жизнь всем погибшим в этой войне. Мысли об этом стали толчком к написанию этой песни. Разрушительная Украинцы — светлые, добрые, искренние, откровенные люди. Путешествуя с концертами по разным городам нашей страны, я в очередной раз ясно почувствовал, что Украина непробиваемая. Когда наши люди объединяются, они становятся единственной стеной, которую не пробьет и не преодолеет ни одно зло", — рассказал о премьере Бабкин в своем Instagram.

Поклонникам исполнителя композиция пришлась по душе. Фаны поблагодарили Бабкина за хорошее настроение после прослушивания песни.

Спасибо за настроение!

Очень классная! Уже в плей-листе.

Крутезная песня!

Спасибо за крутую песню!

Напомним, что на днях музыкальной премьерой своих поклонников порадовала эксВира Брежнева — певица кардинально изменила имидж и спела на украинском языке.

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