Сергей Бабкин повеселил свадебной фотографией с супругой в 14 годовщину брака

Певец и актер Сергей Бабкин вместе со своей супругой Снежаной 27 марта отпраздновали 14-ю годовщину брака.

По случаю особой для супругов даты исполнитель решил вспомнить, какими они были с любимой в день регистрации брака. Смешной фото со Снежаной Сергей поделился в стороз в Instagram.

"27 марта – день нашей годовщины. 14 лет официального брака. 2009 год. Харьков", — подписал фото Бабкин и добавил улыбающиеся эмоджи.

Сергей Бабкин с женой / Фото: instagram.com/babkin_official

На фото поклонники едва смогли узнать звездную пару. Сергей и Снежана отказались от традиционных атрибутов свадьбы и расписались в повседневной одежде. Единственное, что указывало бы на церемонию на фото – букет цветов в руках невесты и свидетельства о браке.

Актерская пара вышла замуж в профессиональный праздник — День театра. Бабкин также поздравил с праздником своих коллег и добавил еще одно фото с женой. В черно-белом кадре Снежана и Сергей позировали с гримом на лице.

"Для меня 27 марта двойной праздник, ведь 14 лет назад мы вступили в брак, сегодня еще и день нашей росписи! Разве случайность, что актер и актриса поженились в День театра? Разве могло быть иначе? Принимаем поздравления. Поздравляю всех, кто связал свою жизнь с театром", — написал Бабкин.

Сергей Бабкин с женой / Фото: instagram.com/babkin_official

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