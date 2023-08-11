Сергей Бабкин приехал с концертами в США и нарвался на критику в Сети: "Останется, как Яма"

Певец Сергей Бабкин вместе со своей группой 5'nizza отправился в благотворительный тур в Соединенные Штаты и Канаду.

Как рассказал певец, во время своих выступлений они с коллегами планируют собрать деньги на нужды украинской армии. Накануне концерта в Майами Бабкин поделился новой фотографией в Instagram и пригласил поклонников на мероприятие.

"Майами. Мы уже здесь. Увидимся на нашем благотворительном концерте! Ждем! До встречи! Советую не пропустить, потому что это особое событие", — написал певец.

Сергей Бабкин / Фото: instagram.com/babkin_official

Однако в комментариях под фото некоторые пользователи Сети негативно отреагировали на отъезд артиста за границу и раскритиковали его. Комментаторы возмутились тем, что артисты могут выезжать из Украины, а также предположили, что Бабкин не планирует возвращаться в Украину.

Не удивлюсь, если он, как Яма, останется в Майами!

А кому эта помощь? Вам? Продвижение на просторах Америки?

А что так можно? Провел концерт и не будет ли повестки?

Позор! Как бы ни выставлял это!

За границей не слышно, как Харьков бомбят?

В то же время поклонники артиста вступились за него и заметили, что Бабкин и его команда поддерживают наших защитников. А также напомнили, что вместе с супругой музыкант даже получил почетные награды от военных.

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