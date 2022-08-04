Сергей Бабкин признался, почему не пошел в ТРО и ВСУ: "У меня страшно начало рвать башню"

Украинский музыкант Сергей Бабкин откровенно рассказал, почему не пошел служить в терроборону или не вступил в ряды ВСУ.

По словам Сергея Бабкина, в первые дни полномасштабной войны его очень сильно крыло и "рвало башню".

Музыкант хотел взять в руки оружие и пойти воевать. Об этом он рассказал в программе "Слава+".

"Начинается у меня лютая ненависть и я хочу идти, потому что понимаю, что все мужчины идут в ТРО, в ВСУ. Идти делать все то, что делают все мужчины, у меня страшно начинает рвать башню. Я не знаю что делать. Потому что понимаю, что так я не смогу, не сделав этот шаг", – поделился своими эмоциями в начале войны Бабкин.

Вместе с тем Сергей признался, что его остановило и не дало воевать:

"Меня остановила, конечно, Снежана. Она сказала: "Хочешь, это буду не я, которая будет отговаривать тебя. Давай сам напиши своему врачу, который сделал тебе три операции на глаза". Год назад были операции такие страшные, тяжелые. Я ему написал, все сказал. Он понимает, он сказал, я знаю, что происходит в Украине. Он говорит: "У тебя есть много ограничений по поводу глаз. Если ты хочешь, чтобы все наши операции, все эти страдания пошли на ноль снова, ну хочешь, это тебе выбирать, иди". Но, говорит, мое мнение, слепой Бабкин фронту никак не нужен", — вспомнил разговор с врачом Бабкин.

Сергей поделился, что именно это его немного отрезвило и он понял, что должен использовать ту силу, которая у него есть.

"И тут я немного попустился и понял, что надо использовать ту силу, которая у меня есть, то, что я умею на самом деле делать и могу этим помочь людям. У меня есть свой автомат шестриструнный", — сказал артист.

Как известно, в конце января 2021 Сергей Бабкин сообщил, что у него диагностировали редкое заболевание глаз и что ему нужно хирургическое вмешательство. Артист добавил, что в Украине и странах СНГ необходимого оборудования и соответствующего препарата для совершения операции нет. Поэтому звезда улетел в Австрию. В мае прошлого года Сергей Бабкин перенес три серьезных операции на глазах в Вене.

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