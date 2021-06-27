Сергей Бабкин рассекретил, как и с кем изменял своей жене

Сергей Бабкин рассекретил, как и с кем изменял своей жене

Со своей стороны, любимая артиста призналась, что сейчас интересуется пикантными подробностями секса мужа с другими.

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана недавно ошеломила всю страну откровенным признанием о изменах мужа.

Уже будучи в отношениях у звезды было более 100 женщин. В программе "Світське життя" артист и его возлюбленная поделились подробностями. В частности, исполнитель ответил, почему изменял.

"Это нужно знать меня и ту жизнь, которой я жил до встречи со Снежаной. Тогда был и алкоголизм, все было. Я себя не сдерживал ни в женщинах, ни в алкоголе. Это инерция той жизни, поезд, который еще гнал. Тот демон, что во мне есть, говорил: "Подожди, какой стоп?! Нет! Поехали дали, мы еще гоним", — поделился звезда.

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Тогда у Сергея был якобы такой ритуал — концерт, после него алкоголь, а потом секс. Со своей стороны, жена артиста отметила, что самое главное, это не были женщины-фанатки, знакомые или подруги. Бабкин обращался к проституткам. За секс тогда певец отдавал от 50 до 500 долларов в час.

На вопрос, зачем мужчине секс за деньги, когда его брак только начался, Бабкин ответил: "Это сложно понять. Я — нелогичный тип. Логику искать у меня не надо".

Музыкант добавил, что решил признаться, поскольку чувствовал, что только так сможет изменить ситуацию. А Снежана счастлива, что смогла простить измены.

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"Когда он рыдал, я звонила нашему куму, у него большая машина, чтобы он меня забрал. А потом почувствовала такой момент, что мне надо дать себе время и он должен быть здесь, в нашем общем доме. Мы жили в разных комнатах и это было очень ценное для меня время, которое перевернуло мою жизнь вверх дном. Мой отец ушел от моей мамы, когда мне было 3 года, он изменял ей. И все мужчины, которые встречались на моем пути — они меня все бросали, предавали. И первый муж тоже изменил, и второй. Я поняла, что если я уйду — будет третий, четвертый, пятый "- поделилась актриса.

Поэтому Снежана простила и начала работать над собой. Любимая артиста не обращала внимания на мужа и сосредоточилась только на себе.

Сейчас же, Бабкина не травит избранника за прошлое, впрочем, пара может поговорить об опыте певца. Мол, обсудить какие-то пикантные подробности секса Сергея с проститутками.

"Просто надо понять, что трудности — это развитие. Когда все, как в болоте, то там воняет", — добавила она.

Сергей и Снежана также поделились, что они довольно темпераментные и сильно ссорятся. В частности, пара во время ссор била посуду.

Напомним, ранее жена Бабкина рассказала о том, почему они обвенчались тайно. 11 мая супруги отпраздновали 13 годовщину со дня венчания.

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