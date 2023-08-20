Сергей Бабкин рассекретил, сколько средств собрал в благотворительном туре в США и на что потратит их

Артист ездил с благотворительными концертами по городам США и Канады.

Украинский певец Сергей Бабкин рассекретил, сколько ему удалось собрать в концертном туре и на что он их потратит.

Музыкант в составе группы "5'nizza" ездил с благотворительными концертами по городам США и Канады. На помощь Украине артисту удалось собрать более 27,8 тысячи долларов.

"Отчет после американо-канадского тура: 27 805 долларов удалось собрать на нужды воинов и на медицину детям", — отметил певец.

Сергей Бабкин / Фото: instagram.com/babkin_official

По словам Бабкина, более 4 тысяч долларов уже ушли на нужды волонтеров Харькова. Также часть гонораров за концерты музыкант перечислил 127-й отдельной бригаде Сил ТрО ВСУ. Кроме того, деньги пошли и на закупку лекарств для детей в Харькове. Все эти средства были собраны на благотворительных концертах группы "5'nizza".

Сам Сергей Бабкин провел акустический квартирник. Все собранные средства музыкант перечислил благотворительному фонду.

Напомним, Сергей Бабкин получил волну хейта в Сети из-за того, что в благотворительном туре в США пел русскоязычные песни. Снежана Бабкина вступилась за мужа и объяснила, почему он не исполнял украиноязычные хиты.

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