Сергей Бабкин рассказал, сколько денег получает в Германии как беженец

Украинский музыкант Сергей Бабкин рассказал, как устроился в Германии, куда уехал с семьей из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам Сергея Бабкина, с женой Снежаной и тремя детьми они уехали из Украины где-то через несколько недель после начала полномасштабной войны россии против Украины.

В настоящее время семья находится в Германии, где зарегистрировалась как беженцы. Об этом Бабкин рассказал в программе "Слава+". Артист поделился, что также получает финансовую помощь от государства. Так, в среднем на их семью Бабкины получают 1500 евро в месяц.

Сергей Бабкин с семьей / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Они сейчас повысили. На взрослого 410 евро, на ребенка – 250 евро", – сказал Сергей.

Также он отметил, что им бесплатно предоставили жилье, где они проживают, а также их дети учатся в немецкой школе бесплатно:

"Жилье бесплатное, детей взяли в школу. И там родители немецких детей оплачивают обучение наших детей. На продукты хватает. Именно на продукты, на какие-то подгузники, бытовая химия. По ресторанам мы не сидим. Мы едим дома. Снежка готовит, еще Лара, наша няня, тоже готовит. Мама иногда приезжает из Нюрнберга", — рассказал Бабкин.

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