Сергей Бабкин в новом клипе показал настоящие кадры боя украинских защитников с оккупантами

Украинский певец Сергей Бабкин в День героев и День морской пехоты выпустил мощную композицию "127МА", которую посвятил украинским защитникам.

Песню артист написал по просьбе командира 127-й Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ Харькова. Идея трека у исполнителя возникла еще в феврале этого года, когда музыкант ездил с концертами для военных.

Сергей Бабкин с военным / Фото: Пресс-служба Сергея Бабкина

Кстати, украинские защитники тоже приняли участие в создании композиции. Они предоставили Бабкину настоящие переговоры украинских воинов по закрытым линиям связи, которые можно услышать в начале трека, а также кадры боевых действий из архива 127-й бригады. Их можно увидеть в клипе на песню.

"Для меня важно, что это видео выходит именно в День героев, в день, когда мы чествуем защитников Украины, которые продолжают свой бой за свободу нашей страны. Я очень хочу, чтобы эта песня помогала поднимать боевой дух всем, кто сейчас защищает нашу независимость, наши земли. В мире не хватит слов, чтобы выразить всю благодарность, которая есть в моем сердце. Спасибо моей родной 127-й и всем ВСУ! Для меня честь написать песню для настоящих героев", — отметил певец.

В целом Сергей Бабкин вместе с женой тесно общаются с бойцами 127-й бригады. Супруги отдают на нужды защитников большую часть гонораров за концерты. В феврале Сергей и Снежана Бабкины получили от военных почетные знаки отличия за подъем морально-психологического состояния и боевого духа личного состава.

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