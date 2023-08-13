Сергей Бабкин в США похвастался новой набитой татуировкой на пол руки

Украинский певец Сергей Бабкин, который недавно приехал с концертами в США, похвастался новой татуировкой.

Как поделился музыкант в Instagram, тату ему набили в Лос-Анджелесе. В частности, это уже не первый раз артист в этом городе делает татуировку, поэтому для него это уже традиция.

Новое изображение на теле Бабкин сделал на руке. Там теперь красуются геометрические фигуры в виде стрелок: одна направлена вверх, а другая – вниз. К слову, эскиз исполнитель подготовил самостоятельно.

"По традиции в Лос-Анджелесе сделал новое тату по собственному эскизу", — поделился музыкант.

Сергей Бабкин / Фото: instagram.com/babkin_official

Правда, Сергей Бабкин не стал рассказывать, что же значит его новенькая татуировка. Он предложил поклонникам догадаться. Фанаты в комментариях делились своими мыслями и догадками и даже шутили по поводу возвращения артиста в Украину: "Снежана и Сергей?", "Туда и обратно в Харьков", "обмен энергий".

Отметим, что сейчас Сергей Бабкин находится в США, куда поехал давать концерты. Правда, исполнитель нарвался на критику. Пользователи возмущены, как музыкант смог пересечь границу и почему он не возвращается в Украину.

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