Сергей Бабкин вернулся в Украину, показал патриотическое тату и ошеломил суммой, собранной для помощи украинцам

Певец Сергей Бабкин после начала полномасштабного вторжения впервые приехал в Украину вместе с супругой Снежаной.

Трое несовершеннолетних детей супругов остались в Германии с мамой Сергея. Именно в Германию из-за войны войны семья Бабкина была вынуждена уехать из родного Харькова.

В студии "Сніданку.Вихідний" музыкант поделился впечатлениями после того, как ступил на родную землю после длительного времени:

"Это мой дом. Это моя земля, мое место силы. Для меня ничего не изменилось. То есть, все то, что я люблю, все так, как я помню. С настроением немного не так, как было. До 24 февраля был лучше настроение", — поделился артист.

Кроме того, Бабкин сделал новое патриотическое тату. Оно состоит из букв ДВМЗУ и означает "Доброго вечора, ми з України". Так называется благотворительный концерт, с которым украинские артисты ездят по Европе и собирают деньги на помощь Украине. В нем также принимал участие и Бабкин.

Сергей Бабкин сделал новое патриотическое тату

Интересно, что 17 ноября Сергей Бабкин дал свой первый после начала полномасштабной войны концерт в Украине, во Львове. 18 ноября артист выступил в Киеве, а также даст еще один концерт в украинской столице сегодня.

Впрочем, Бабкин отметил, что по счету концерт во Львове стал 45, вчера в Киеве был 46-й и сегодня будет 47-й сольный благотворительный концерт, посвященный 20-летию творческой деятельности исполнителя.

"Для меня огромная радость, что за все эти концерты нам удалось собрать и отправить в Украину более 200 тысяч евро. И я не собираюсь останавливаться. И это только мои квартирники. И еще запланировано 15 концертов до конца этого года", — поделился Сергей.

Сергей Бабкин о возвращении в Украину, юбилейных концертах и выезде семьи за границу

Кроме того, Бабкин планирует заехать в родной Харьков, где остался его отец, который принципиально не захотел уезжать.

Напомним, что Сергей Бабкин после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вместе с женой и тремя малолетними детьми был вынужден выехать из родного Харькова и уехать в Германию. В Европе и Америке за это время артист отыграл 44 концерта, во время которых собирал деньги на нужды ВСУ, детям-переселенцам и госпиталям.

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