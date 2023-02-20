Сергей Бабкин вместе с супругой получили почетные награды от терробороны Харькова

Украинский музыкант Сергей Бабкин и его супруга Снежана активно поддерживают родной город Харьков во время полномасштабной войны.

За патриотизм и помощь городу звездные супруги получили от 127-й Отдельной бригады Территориальной обороны Харькова почетную награду. О важном отличии Бабкин рассказал в своем Instagram и признался, что для него и Снежаны этот момент стал настоящей неожиданностью.

"Во время концерта в родном Харькове с нами произошло несколько неожиданное — нам со Снежаной вручили нагрудные знаки — почетные знаки отличия 127-й Отдельной бригады Территориальной обороны ІІІ степени. Мне не хватило слов, чтобы на сцене сказать, что это значит для нашей семьи, для нас как граждан Украины. Прежде всего, это большая честь, и мы будем делать и дальше все от нас зависящее, чтобы быть этой чести достойными. Не будет преувеличением сказать, что это — важнейшая награда в моей жизни", — поделился музыкант.

Фото: instagram.com/babkin_official

Напомним, Сергей Бабкин в Харькове также поддержал украинских защитников. Исполнитель спел в госпитале, где лечатся раненые бойцы.

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