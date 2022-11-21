Сергей Бабкин впервые с начала войны спел в родном Харькове и показал свое место силы

Певец Сергей Бабкин впервые за все время войны дал концерт в родном городе Харьков, куда на днях вернулся.

Исполнитель устроил концерт под открытым небом неподалеку от станции метро Архитектора Бекетова. Несмотря на дождь и плохую погоду, послушать любимого исполнителя собрались десятки харьковчан.

Бабкин поделился видео с душевной встречи с поклонниками на своей странице и признался, что был счастлив снова выступать в родном городе.

"У нас получился такой крутой экспромт! Даже погода не помешала нам встретиться! И это тоже – о Харькове несокрушимый! Спасибо вам, мои родные", — написал в Instagram артист.

Позже певец показал в Сети свое место силы – Саржин Яр. До войны исполнитель каждое утро приходил туда, чтобы погрузиться в кристально чистую воду.

"До 24 февраля я это делал почти каждое утро в течение многих лет. Саржин Яр – это место моей силы! На видео наша встреча через девять месяцев", – поделился Бабкин.

Читайте также: