Сергей Бабкин выпустил легендарный хит 5'Nizza "Я солдат" на украинском и английском языках

Сегодня, 19 августа, на цифровых площадках состоялся релиз макси-сингла Сергея Бабкина "Я Солдат (2022 Version)".

Кроме оригинальной композиции, записанной в марте 2022 года, в него вошли версии на украинском и английском языках, а также ремикс от Kiyany.

"В марте я переработал текст, теперь он связан с войной, которую Украина ведет с россией. И чисто для меня это – гимн ВСУ, наших ребят, защищающих страну. Впервые я ее спел прямо на улице и снял на видео. А затем наши бойцы связались со мной и попросили, чтобы я ее записал на студии и выложил на стриминговые платформы, чтобы ее можно было слушать в более хорошем звучании на передовой, и мы записали ее для наших ребят сначала в оригинальном варианте, а чуть позже на украинском и даже английском", — рассказал Сергей Бабкин.

С начала полномасштабного вторжения Сергей Бабкин провел более 30 благотворительных концертов в Германии, США, Литве, Латвии, Эстонии, Чехии, Польше, как в составе проекта "Доброго вечора, ми з України!", так и сольно. Как уроженец и почетный гражданин Харькова, города, который ежедневно испытывает ожесточенные артиллерийские обстрелы и бомбардировки, Сергей все средства с выступлений передает волонтерским организациям, которые заботятся, в первую очередь, о жителях и ТРО Харькова.

Макси-сингл "Я Солдат (2022 Version)" станет своеобразным тизером к релизу нового EP "Далі Ми Самі", в состав которого вошли песни, написанные после начала полномасштабной войны. Мини-альбом увидит свет в День Независимости Украины.

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