Сергей Бабкин записал рождественский гимн с исполнителем легендарного хита Feliz Navidad

Украинский музыкант Сергей Бабкин и легендарный пуэрториканский гитарист и певец Хосе Фелисиано, многим известный по хиту Feliz Navidad, записали дуэтную композицию.

Артисты представили рождественский гимн под названием Silent Night. В записи также принял участие австрийский певец FaWiJo, выступивший инициатором проекта. Новая версия гимна является частью проекта FaWiJo & United Artists for Ukraine, в котором также примут участие всемирно известные исполнители как Били Оушн, Status Quo, Gipsy Kings и другие вместе с украинскими исполнителями.

Средства от монетизации видео этого проекта будут направлены на помощь Украине.

Silent Night – один из самых популярных рождественских гимнов в мире. Был создан в Австрии 1818 композитором и церковным органистом Францом Грубером. Это один из самых известных и широко распространенных в разных языках во всем мире рождественских песнопений. Относится к нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО.

Сергей Бабкин спел часть композиции на английском, часть – на украинском.

"Еще с детства Рождество для меня — это самый волшебный праздник, исполненный ожидания чуда, в окружении родных. Я всегда верил и до сих пор верю, что в рождественскую ночь совершается все самое заветное. Сейчас в нашей стране сверхтяжелое время. Но каким бы страшным оно ни было, он не может забрать у детей Рождество. Я посвящаю эту песню всем детям Украины! Я счастлив стать частью такого важного проекта и спеть вместе с легендарным Хосе Фелисиано. Я благодарен Хосе и всему мировому музыкальному сообществу за поддержку Украины в ее борьбе за свободу", — прокомментировал Бабкин.

Напомним, ранее Сергей Бабкин принял участие в записи композиции "За одним столом" вместе с MONATIK, Дантесом, ROXOLANA, KAZKA.

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