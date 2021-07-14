Сергей и Снежана Бабкины шокировали сверхсложной асаной из йоги

Супруги продемонстрировали возможности своих тел.

Украинский музыкант Сергей Бабкин и его жена Снежана, которая рассказала, как простила любимому многочисленные измены, поразили невероятной позой.

А точнее — асаной. Сергей и Снежана — настоящие йоги. Их уровень позволяет выдавать кульбит, от которого у кого-то может закружиться голова. Но не у них. Бабкины еще и целуются при этом.

instagram.com/babkin_official

Своими умениями певец и его жена похвастались в фотоблоге, фотография сразу набрала десятки тысяч лайков.

В своем посте Сергей пообещал: вскоре выложит видео о том, как можно повторить такую, скажем прямо, акробатическую фигуру. Поэтому другие смогут научиться делать так же.

Напомним, месяц назад Сергей Бабкин рассекретил, как и с кем изменял своей жене. Со своей стороны, любимая артиста призналась, что сейчас интересуется пикантными подробностями секса мужа с другими.

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