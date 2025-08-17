Сергей Кисель шокировал отношением российских актеров к украинцам: "Вели себя как цари"

Сергей Кисель

Украинский актер Сергей Кисель, который ранее признался в романе с известной певицей, шокировал поведением российских артистов, которые приезжали в Украину работать.

До 2014 года россияне активно снимались в украинских проектах. Впоследствии ситуация несколько изменилась, но окончательно российские актеры исчезли с экранов в Украине только после начала полномасштабной войны.

Актер Сергей Кисель в интервью Oboz.ua говорит, что это только к лучшему, ведь россияне вели себя ужасно. Когда они приезжали на съемки, то были высокомерными. Артист вспомнил, как один российский актер во время 2-3-минутной паузы кричал, чтобы ему дали стул, ведь он не должен стоять. И это при том, что тогда не было времени, чтобы сидеть.

"Они вели себя как цари и боги. Был у меня случай на площадке: перестановка кадра, буквально 2-3 минуты, и один из них кричит: "Дайте мне стул! Актер что, должен стоять?!" Такое поведение - просто мерзкое", - говорит артист.

По словам Сергея Киселя, съемочная площадка - это один коллектив, где все должны быть равными, ведь работают над общим делом. Актер говорит, что среди украинских артистов не встречал высокомерия. Также у него был опыт работы в итальянском проекте, где тоже все были равны. Тем временем россияне придерживаются другого мнения.

"Съемочная площадка - это один коллектив, и все, от режиссера до светотехника, делают общее дело. Вот и есть разница: среди наших актеров, честно, такого не встречал. В итальянском проекте видел, что там все на одном уровне", - добавил артист.

Напомним, ранее Сергей Кисель рассказал, как актер-предатель Роман Якимчук после выезда в Россию использует украинских артистов, чем многих возмутил.