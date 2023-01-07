Сергей Лазановский и блогер Анастасия Маркив довели до слез исполнением колядки "Сумний Святий Вечір"

Победитель "Голосу країни-11" Сергей Лазановский |RIDNYI, финалисты "Співають всі" 7TEENS, а также блогер-миллионник и актриса Анастасия Маркив объединились для исполнения обновленной версии колядки "Сумний Святий Вечір".

Эта колядка была создана в 40-х годах по мотивам другой колядки – "Нова радість стала". Однако она имеет совсем другой смысл: колядка рассказывает о советском преступном оккупационном режиме, установленном в послевоенной Украине. В свою очередь, молодые исполнители частично изменили текст, добавив описание происходящих в Украине событий.

"Нашей целью было оставить в истории такую версию колядки, несколько куплетов были видоизменены с учетом современных событий, полномасштабной войны, которую россия развязала на территории Украины. "Сумний святий вечір в 23 році" — эта цитата посвящена тем, кто будет праздновать Рождество 7 января, однако, мы хорошо помним, что 25 декабря этот день также был для украинцев грустным. Мы верим в безоговорочную победу Украины, однако каждый день, особенно в этот большой праздник, мы не имеем права забывать наших героев, которые больше не вернутся домой и не отпразднуют Рождество в кругу родных", — прокомментировал Сергей Лазановский.

В свою очередь, 7TEENS отметили: очень надеются, что эта песня отзовется в сердцах миллионов украинцев. Несмотря на свой возраст, юные певцы понимают, как важно поднимать старые песни и не забывать о своих корнях.

Эта рождественская музыкальная коллаборация сложилась благодаря силе платформы ТиkTok: каждый из артистов активно продвигает собственное творчество в этой соцсети, что и послужило толчком к знакомству и созданию совместной работы. Актриса и TIkTok блогер Анастасия Маркив, которая имеет более двух миллионов подписчиков, рада такому сотрудничеству.

Сергей Лазановский, Анастасия Маркив, 7TEENS

"Хочу поблагодарить Сергея и 7TEENS за такое плодотворное и крутое сотрудничество. Я рада, что смогла приобщиться к такому проекту и исполнить такую важную песню. Ведь сейчас эта песня является максимально актуальной для каждого украинца. И свечи, которые есть в нашем видео – это не просто символ Сочельника, а каждый зимний вечер теперь", — отметила Анастасия Маркив.

Напомним, месяц назад певец Сергей Лазановский показал своих родителей в праздничном клипе на композицию "Додому на Різдво", снятом в Ивано-Франковске.

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