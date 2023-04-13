Сергей Лазановский перепел украинский романс, годами считавшийся русской народной песней

Победитель "Голоса країни-11" Сергей Лазановский |RIDNYI дал новую жизнь украинскому романсу "В саду осіннім айстри білі", который годами считали "русской народной песней".

По словам певца, обратить внимание на эту историческую несправедливость ему помогло видео в Интернете, состоявшее из подборки украденных советскими властями украинских песен.

"Я вспомнил, что этот романс пела моя бабушка. Но если честно, то я очень редко обращал на него внимание. В прошлом году услышал в ТикТок кусочек — и что-то внутри зашевелилось. К тому времени, как я взялся за работу над этой песней, в Интернете уже было множество видео, в которых ее перепевали. Однако это меня не остановило, я не мог ее не спеть. Тем более, что после просмотра этого видео этот романс начал меня просто преследовать", — прокомментировал певец.

Как отмечает история, в 60-х годах ХХ века вышла композиция "Ой, кто-то с горочки спустился", в основу которой была положена фольклорная мелодия в обработке композитора Терентьева. Отмечается, что в начале 50-х песня была привезена из фольклорной экспедиции по Алтайскому краю, где жило много украинцев, депортированных туда в 1926 году большевистской властью. Однако "В саду осіннім айстри білі" пели еще в XIX веке.

Официально после выхода "Ой кто-то с горочки спустился", советские власти называли эту песню исключительно "русской народной", однако сейчас Лазановский |RIDNYI считает лучшим временем достать с исторической полки эту композицию и сделать ее по-настоящему народной для украинцев.

Теперь версия Лазановского "В саду осіннім айстри білі" уже попала в ТОП-20 музыкальных трендов украинского YouTube. Певец радуется, что молодежь интересуется историей и добавляет: "Украинские фольклористы и певцы выполнили свою миссию. Наша песня вернулась домой".

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