Сергей Михалок избил фаната на концерте: полиция открыла уголовное производство

Пострадавший отказался от написания заявления.

Полиция Полтавы расследует обстоятельства драки во время концерта группы "Ляпис 98" между фронтменом Сергеем Михалком и зрителем.

Так, после инцидента зрители позвонили в полицюю и рассказали о конфликте. Во дворец досуга "Листопад" приехала следственно-оперативная группа, которая установила личность пострадавшего. Впрочем, полтавчанин отказался от написания заявления и расследование инцидента. Об этом говорится на сайте Нацполиции Полтавской области.

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Несмотря на отказ мужчины, полицейские все же открыли уголовное производство, обработав информацию от очевидцев и видео, которое появилось в Сети.

"Следователь полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", — говорится в сообщении.

Заметим, хулиганство наказывается штрафом от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а это 1700-3400 грн, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

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