Сергей Притула довел до слез реакцией 3-летней дочери на вражеские обстрелы

Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула, рассказал подробности воспитания детей.

В частности, в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" бывший ведущий поделился своими переживаниями за подрастающее поколение. По мнению Сергея, детский уровень ненависти к врагу настолько возрос за период войны, что он уже давно перешел все нормы. В частности, привел пример самой молодой дочери Стефании, которая в свои три года предлагает кровавую расправу с врагами. В то же время он осознает, что в дальнейшем за покалеченными судьбами стоит еще много работы.

Сергей Притула / Фото: instagram.com/siriy_ua

"Дело в том, что слишком стараться не приходится воспитывать какую-то ярость. Даже наоборот я переживаю об этом градусе ненависти в наших детях. Моя задача вырастить детей с четким осознанием, что мы никогда не имели дело с россиянами. Но когда твоему ребенку три года, звучит сирена и говорит: "Папа, это летят ракеты? Они хотят нас убить? Давай купим всем военным пистолет и пусть они их всех убьют". И это три года. Я еще точно не понял, насколько это в пределах нормы. Всех жалко, но больше всего детей, которые переживали опыты взрывов, обстрелов, ранений, протезов, вывоза в Россию… Никто не заслужил такого. И целая страна уродов, которым это ок. У нас еще очень много работы впереди", – поделился Притула.

Напомним, ранее Сергей Притула рассказал, как перенес операцию на глазах. Также активист призналася, что боится потерять зрение.

▶ Просмотреть полное интервью можно на YouTube-канале ТСН по этой ссылке: СЕРГЕЙ ПРИТУЛА: О долге Зеленскому, как зарабатывает во время войны, и кто из известных людей его обокрал

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