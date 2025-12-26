Сергей Притула на милом видео спел с заметно подросшими дочками колядку на фоне елки

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

Украинский волонтер и бывший ведущий Сергей Притула показал, как с дочками поет колядку.

25 декабря в Украине праздновали Рождество. В этот день традиционно поют колядки. Волонтер вместе с семьей чтит давние традиции. Сергей Притула в Facebook опубликовал видео, как с дома заметно подросшими дочками на фоне новогодней елки поет колядку "Небо і земля нині торжествують". Соломия и Стефания были одеты в красно-белые наряды, а их папа держал в руке рождественскую звезду.

Кстати, Сергей Притула решил объединить приятное с полезным. В частности, сначала он опубликовал только фото и предложил догадаться, какую же именно они колядку исполняют. Варианты пользователи должны были писать в комментариях. Впоследствии Сергей Притула признался, какой же ответ является правильным. Количество лайков, которое было оставлено под тем комментарием, волонтер умножил на 100 грн. Полученную сумму средств бывший ведущий переведет на "Єдинозбір".

Напомним, в этом году в семье Сергея Притулы произошло пополнение. Жена волонтера родила ему сына. Редакция сайта ТСН.ua в подборке о звездном бэби-буме 2025 также предлагает узнать, семьи каких еще знаменитостей в этом году стали больше.