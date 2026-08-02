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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
820
Время на прочтение
1 мин

Сергей Притула на редком фото показал годовалого сына, который похож на него как две капли воды

Бывший ведущий также поздравил маленького сынишку с важным праздником.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Сергей Притула

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

Украинский общественный деятель, волонтер и бывший ведущий Сергей Притула впервые за длительное время показал годовалого сына, который уже заметно подрос.

В своем Instagram знаменитость опубликовал редкое фото с Марком. На снимке он сидел на горке и улыбался перед объективом фотокамеры. Можно разглядеть, как маленький Марк уже заметно подрос и повзрослел.

Кадром с младшим сыном Сергей Притула поделился не просто так. Дело в том, что 2 августа мальчик отмечает свой первый день рождения. Ребенку исполняется годик. Бывший ведущий публично поздравил сына с праздником и адресовал его теплые и нежные слова.

Младший сын Сергея Притулы / © instagram.com/siriy_ua

Младший сын Сергея Притулы / © instagram.com/siriy_ua

«Самому младшему из Притул сегодня 1 год! Марко Сергеевич — официально. Калачик — версия папы. Красавчик — версия Стефании. Независимо от вариантов, безоговорочный обладатель приза зрительских симпатий среди друзей семьи и главный улыбака Киева! Счастливой судьбы, Калачик! И тебе, и всем украинским детям!» — адресовал сыну волонтер.

Кстати, тем временем в комментариях обратили внимание на внешность Марка. Пользователи уверены, что маленький мальчик просто копия своего папы.

Отметим, Сергей Притула воспитывает четырех детей. Старший сын Дмитрий появился на свет в первом браке волонтера. Вторая жена родила ему дочерей Соломию и Стефанию и сына Марка.

Напомним, недавно Сергей Притула показывал, как подросла его старшая дочь. Также бывший ведущий растрогал искренним признанием в 9-летии девочки.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
820
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