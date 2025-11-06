Сергей Притула насмешил реакцией на неожиданное появление Джоли в Украине: "Вся надежда на миссис Смит"

Сергей Притула, Анджелина Джоли

Украинский волонтер, общественный деятель и основатель одноименного фонда Сергей Притула отреагировал на приезд голливудской звезды Анджелины Джоли в Украину.

Так, актриса снова посетила наше государство, на этот раз — Херсон и Николаев. Во время поездки Джоли встретилась с украинскими семьями, медиками, волонтерами и увидела, как живут люди в прифронтовых регионах. Звезда прибыла без громких анонсов, чтобы помочь и увидеть какими усилиями наше государство противостоит российской армии.

Этот неожиданный визит вызвал волну восторга в соцсетях — пользователи делились впечатлениями, писали слова благодарности и даже создавали мемы на эту тему. Свою реакцию не сдержал и Сергей Притула. Волонтер признался, что еще с детства увлекался фильмами, в которых герои-одиночки борются за справедливость. Но сейчас, отмечает он, настоящую смелость демонстрируют совсем другие фигуры.

Пост Сергея Притулы

«Подростком я рос на фильмах, где Рэмбо едва ли не в одиночку мог разобраться с контингентом советских войск в Афганистане. Но как доходит до дела и надо показать характер и солидарность, вся надежда на миссис Смит», — написал звезда в собственном Telegram-канале.

