Сергей Притула неожиданно снялся с новорожденным сыном и показал видео по всей стране

Сергей Притула с сыном / © instagram.com/siriy_ua

Бывший телеведущий, а ныне волонтер Сергей Притула в День Независимости Украины впервые показал в видео своего новорожденного сына Марка, родившегося 1 августа.

Щемящими кадрами Притула неожиданно поделился в своем Instagram. В честь 34 годовщины Независимости Украины Сергей выложил видео, где убаюкивает сына на руках, целует ему пальчики и все это под декламирование стихотворения Василия Симоненко "Лебеди материнства".

"С Днем Рождения, Родная! С Днем Независимости, Украина!" – подписал видео Притула.

Скриншот с видео Сергея Притулы

В комментариях под сообщением мнения пользователей разделились. Большинство поддержали Сергея Притула с его решением снять новорожденного сына в праздничном щемящем видео, но были те, хто упрекнул его в том, что он не на войне.

Боже, как хорошо. Пусть у каждого ребенка будут такие замечательные сознательные родители!

Сергей, так трогательно, нежно и с искренней любовью… Даже расплакалась.

И у каждой мамы пошли мурашки по телу.

Уезжай и защищай страну и всех своих детей, а наши мужчины пусть вернутся к своим родным детям.

Напомним, Марк стал уже четвертым ребенком Сергея Притулы. В целом от разных браков волонтер воспитывает двух сыновей и двух дочерей. Ранее редакция ТСН.ua предлагала узнать, что о них известно.