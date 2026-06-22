Сергей Притула окрестил сына в поврежденной от обстрела Киево-Печерской Лавре и показал трогательные фото

Сергей Притула с женой и сыном / © facebook.com/serhiyprytula

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Украинский общественный деятель и волонтер, некогда известный шоумен Сергей Притула окрестил 10-месячного сына Марка.

Обряд таинства символически состоялся в Киево-Печерской Лавре, которая в ночь на 15 июня пострадала от вражеского обстрела. Радостной новостью бывший ведущий поделился в Facebook.

Сергей Притула опубликовал фотографии, на которых изображен с женой Екатериной и сыном. На снимках бывший шоумен уже перестал скрывать лицо Марка. Кроме того, на кадрах можно разглядеть, как мальчик уже очень сильно подрос.

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Сергей Притула с сыном / © facebook.com/serhiyprytula

Сергей Притула отметил, что очень рад тому, что у него была возможность крестить сына именно в Киево-Печерской Лавре, несмотря на повреждения после обстрела. Волонтер видит в этом символизм, что свет победит любую тьму.

«У православных пополнение! Ныне Марк в прямом смысле этого слова пришел на свои крестины! Россия бьет шахедами по нашей святыне, но Лавра живет и принимает прихожан! Вижу большой символизм в том, что таинство крещения произошло именно здесь. Свет победит тьму!» — подчеркнул волонтер.

Сергей Притула с сыном / © facebook.com/serhiyprytula

Отметим, Сергей Притула воспитывает четырех детей. В первом браке волонтера на свет появился его сын Дмитрий. Вторая жена родила ему дочерей Соломию и Стефанию и сына Марка.

Напомним, недавно певица Алина Гросу окрестила новорожденного сына. Артистка также показала фото из таинства.

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