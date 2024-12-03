Сергей Притула перенес операцию на глазах и шокировал страхом потерять зрение

Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула заговорил о состоянии своего здоровья.

Знаменитость в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" рассказал, что за жизнь перенес около пяти операций. В основном все они проводились на глазах, ведь у волонтера диагностировали отслойку сетчатки. По словам Притулы, теперь его постоянно сопровождает страх частично потерять зрение. Впрочем, он не теряет оптимизма и находит выход в правильном подборе оптики.

Сергей Притула / Фото: instagram.com/siriy_ua

"Пять операций. Страх был, когда у меня появилась угроза отслоения сетчатки на правом глазу. Потому что на левом у меня было отслоение. Очень неприятное ощущение, когда ты видишь пятнами. Здесь сетчатка порвалась – мне ее запаяли. И когда на правом появилось и мне делали спайку, тоя очень переживал, потому что правый тянет на 110%. Но иногда страх закрадывается изрядно. Я же понимаю, что правый глаз так долго не сможет вытягивать на тех оборотах, на которых он тянул последние 23 года. Поэтому через некоторое время я уже буду в красивых очках", – с улыбкой заявил Сергей.

▶ Просмотреть полное интервью можно на YouTube-канале ТСН по этой ссылке: СЕРГЕЙ ПРИТУЛА: О долге Зеленскому, как зарабатывает во время войны, и кто из известных людей его обокрал

Напомним, недавно звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый в реабилитационном центре показал, как заживают его шрамы на голове после осколочного ранения на фронте.

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