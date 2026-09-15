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Сергей Притула показал подросших дочерей: как выглядят сейчас Стефания и Соломия
Волонтер вместе с девочками побывал на важном для их семьи событии.
Украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула порадовал поклонников редкими семейными фотографиями.
Так, в Instagram звезда показал своих дочерей — Соломию и Стефанию, которые вместе с папой посетили открытие нового пластового года. На фото он появился вместе с заметно подросшими девочками. Сейчас Соломии девять лет, а младшей Стефании — пять.
Обе дочери волонтера приобщены к «Пласту». Сам Сергей Притула тоже давно поддерживает пластовое движение. Волонтер входит в попечительский совет организации. После завершения летнего лагерного сезона он поздравил пластунов с началом нового года и рассказал о перспективах.
«Поздравляю всех пластунов с открытием Пластового года! А также с тем, что у пластового движения начинается интересная страница», — написал волонтер.
Кроме того, на мероприятии Притула получил и личное отличие. Ему вручили Орден Святого Архистратига Михаила.
К слову, Сергей Притула воспитывает четверых детей. Кроме Соломии и Стефании, у него есть сын Марко, которого он воспитывает вместе с женой Екатериной Сопельник. А также от предыдущего брака у волонтера есть старший сын Дмитрий.