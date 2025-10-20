- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 1 мин
Сергей Притула показал редкие кадры с возлюбленной и детьми в особенном месте
Знаменитость впервые за долгое время показал жену Екатерину и старших детей.
Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула поделился редкими фотографиями своей семьи.
В своем Instagram Притула опубликовал фото, на которых видно, что звезда с родными побывал на выставке в столице. Сергей показал несколько кадров, где позирует возле экспозиций вместе с женой и детьми.
На одном из фото Сергей и Екатерина трогательно стоят обнявшись на фоне пшеничного поля. А еще телеведущий показал старшего сына Дмитрия, которому уже 17, и двух дочерей - 8-летнюю Соломию и 4-летнюю Стефанию.
Фанаты были в восторге от фотографий, ведь знаменитость не часто радует их теплыми семейными кадрами. Юзеры под постом экс-ведущего сразу же начали писать комплименты и слова приверженности семье.
Какая у вас хорошая жена!
Семья у вас, Сергей, замечательная! Хорошая женщина, сын-красавец, а девочки-принцессы..
Спасибо вам за все, что вы делаете!
Напомним, в этом году в августе Притула стал отцом в четвертый раз — жена Екатерина родила сына Марка. Телеведущий неоднократно подчеркивал, что именно семья помогает ему держаться во время войны и вдохновляет на волонтерскую деятельность.