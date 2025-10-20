Сергей Притула показал редкие кадры с возлюбленной и детьми в особенном месте

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула поделился редкими фотографиями своей семьи.

В своем Instagram Притула опубликовал фото, на которых видно, что звезда с родными побывал на выставке в столице. Сергей показал несколько кадров, где позирует возле экспозиций вместе с женой и детьми.

На одном из фото Сергей и Екатерина трогательно стоят обнявшись на фоне пшеничного поля. А еще телеведущий показал старшего сына Дмитрия, которому уже 17, и двух дочерей - 8-летнюю Соломию и 4-летнюю Стефанию.

Сергей Притула с женой / © instagram.com/siriy_ua

Сергей Притула с детьми / © instagram.com/siriy_ua

Дочери Сергея Притулы / © instagram.com/siriy_ua

Фанаты были в восторге от фотографий, ведь знаменитость не часто радует их теплыми семейными кадрами. Юзеры под постом экс-ведущего сразу же начали писать комплименты и слова приверженности семье.

Какая у вас хорошая жена!

Семья у вас, Сергей, замечательная! Хорошая женщина, сын-красавец, а девочки-принцессы..

Спасибо вам за все, что вы делаете!

Напомним, в этом году в августе Притула стал отцом в четвертый раз — жена Екатерина родила сына Марка. Телеведущий неоднократно подчеркивал, что именно семья помогает ему держаться во время войны и вдохновляет на волонтерскую деятельность.