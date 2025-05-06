Сергей Притула показал редкое фото с мамой и родным братом и рассекретил важный праздник в семье

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

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Экс-ведущий, ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула рассекретил важный праздник в его семье.

Бывший шоумен сообщил, что 6 мая у его мамы юбилей. Родному человеку Сергея Притулы исполняется 70 лет. Волонтер посвятил маме пост в Instagram, в котором трогательно поздравил ее с днем рождения. Бывший ведущий опубликовал архивное фото, где он изображен совсем маленьким с родным братом. Кадр был сделан в ноябре 1981 года. Маме Притулы тогда было 26 лет, еще будущему волонтеру – 5, а его брату – 4.

Бывший шоумен поблагодарил родного человека, который стал опорой для семьи и много чего вложил в воспитание детей, чтобы они в будущем добились. По словам Притулы, мама очень сильно поддерживала отца и их с братом и стала для них настоящим мотиватором.

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Сергей Притула с мамой и братом, 1981 год / © instagram.com/siriy_ua

"Сегодня (6 мая – прим. ред.) маме 70. И я благодарю Бога, что свой юбилей она встречает в добром здравии, получая поздравления от семьи и друзей со всего мира, руководя своим стареньким "пыжиком" и радуясь уже за успехи внуков, спасибо за жизнь, за, лучшего в мире старшего брата и за наше воспитание! Будь нам всем здорова! Тебе еще правнуков баюкать! Любим тебя! С днем ​​рождения!" – поздравил маму юбилеем волонтер.

Напомним, недавно Сергей Притула поделился редким фото с подросшим сыном. Волонтер показал, как Дмитрий встретился со звездой спорта.