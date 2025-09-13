Сергей Притула показал сразу двух подросших дочерей и рассказал о важном дне в семье

Сергей Притула / © instagram.com/siriy_ua

Волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула поделился трогательным моментом со своими дочерьми.

Звездный папа с гордостью сообщил, что его старшая дочь Соломия вступила в скаутскую организацию "Пласт". В своем Instagram Притула опубликовал фото 8-летней дочери в форме пластунки. На снимке девочка обнимает младшую сестру — 4-летнюю Стефанию.

"Отдавайте детей в Пласт! Соглашайтесь становиться воспитателями! Поздравляю всех с открытием пластового года", — написал Сергей под публикацией.

Дочери Сергея Притулы / © instagram.com/siriy_ua

Притула не скрывает гордости за выбор дочери и активно поддерживает ее в новом увлечении. Вместе с младшей Стефанией он пришел на первое собрание в Киеве, чтобы поддержать Соломийку. Маленькая же Стефания также присоединилась к праздничной атмосфере и даже продемонстрировала собственный рисунок, посвященный событию.

Сергей Притула с дочерью / © instagram.com/siriy_ua

Дочь Сергея Притулы / © instagram.com/siriy_ua

Трогательные фотографии сразу собрали волну комментариев и поздравлений от поклонников ведущего.

Самый лучший папа с дочкой-умничкой, очень мило. Люблю вашу семью

Мы тоже так хотим. Пластунское движение масштабировать

Как тепло это видеть воинам Украины. Нам есть за что бороться. Все не зря

Красивые девушки Притулята

